Covid nel Lazio, bollettino oggi 27 maggio: 2.441 contagiati, 1.432 a Roma

Articolo : Bollettino Covid oggi: 19.666 casi in Italia. Dati del 27 maggio dalle regioni

Roma, 27 maggio 2022 - Scende la curva epidemiologica nel Lazio. Il bollettino quotidiano mostra su 4.566 tamponi molecolari e 17.775 tamponi antigenici per un totale di 22.341 tamponi, si registrano 2.441 nuovi casi positivi (-186), di questi più della metà dei casi sono stati registrati a Roma città, precisamente 1.432 (ieri 1.501, qui il bollettino del 26 maggio). Bollettino Covid oggi: 19.666 casi e 105 i morti in Italia. Dati e tabella del 27 maggio Sono 6 i decessi (+1). Sul fronte ospedali è costante il miglioramento: sono 605 i ricoverati nelle aree mediche (-14), 37 i pazienti allettati nelle terapie intensive (-2) e sono +4.059 i nuovi guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. Il quadro da inizio pandemia Sono 128.103 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 127.461 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.429.741, i morti 11.319, su un totale di 1.569.163 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio. Contagi e decessi dalle aziende sanitarie locali Questa la situazione nel dettaglio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 518 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 574 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 3: sono 340 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 4: sono 149 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 158 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: sono 207 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 495 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 116 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Latina: sono 213 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Rieti: sono 74 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Viterbo: sono 92 i nuovi casi e ...