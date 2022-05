Covid oggi nel Lazio, bollettino del 21 maggio: 2.479 nuovi casi, 7 decessi 

Articolo : Vaiolo delle scimmie e rischi sessuali: ecco come proteggerci dal virus

Roma, 21 maggio 2022 - Il Lazio si conferma oggi 21 maggio terza regione per numero di contagi con 2.479 nuovi casi, preceduta dalla Lombardia con 3.287 contagi e dalla Campania con 2.626. Le nuove positività sono state individuate su 4.967 tamponi molecolari e 16.956 tamponi antigenici per un totale di 21.923 tamponi eseguiti, i nuovi casi sono in calo (-261) rispetto ai dati di ieri (qui il bollettino del 20 maggio). I casi a Roma città sono a quota 1.363.

Sono 7 i decessi (+3). Sul fronte ospedali sono 745 i ricoverati per Covid (-19), stabili le terapie intensive con 42 pazienti e sono +3.017 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11,3%.

Le persone attualmente positive a Covid-19 nella regione sono 137.974 , di cui 137.187 in isolamento domiciliare.

Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.406.008, i morti 11.283, su un totale di 1.555.265 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato del Lazio.

Il bollettino epidemiologico dalle Asl locali

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 527 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 422 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono 414 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 4 sono 75 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 5 sono 230 i nuovi casi e 1 decesso e nella Asl Roma 6 si contano 232 nuovi casi e 0 decessi.

Nelle province si registrano 579 nuovi casi. In particolare nella Asl di Frosinone sono 164 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl di Latina 292 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Rieti sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi e nella Asl di Viterbo 78 i nuovi casi e 1 decesso.