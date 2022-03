Covid oggi Lazio, bollettino 15 marzo, su i contagi: 10.562 nuovi casi, molte reinfezioni

Articolo : Covid oggi: salgono i contagi in Italia. Il bollettino del 15 marzo con i dati per regione

Roma, 15 marzo 2022 - Tornano sopra quota 10mila i contagi nel Lazio, prima regione per numero di contagi (10.562), seguita da Lombardia (9.540) e Campania (9.179). Sono più di diecimila i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, 6.823 casi in più rispetto al dato di ieri (qui il bollettino del 14 marzo). Quattordici i decessi.

"Assistiamo - spiega D'Amato - a una correlazione su base settimanale dei primi mesi del 2021 con quelli del 2022. Nell'anno in corso i casi, su base settimanale, hanno una lunga discesa a partire dalla fine di gennaio e diminuiscono per 37 giorni consecutivi fino ai primi di marzo. Nel 2021 i casi iniziano a scendere dal 10 di gennaio fino a fine febbraio. Ai primi di marzo assistiamo a una risalita. Se prendiamo come base 100 il primo gennaio di entrambi gli anni - prosegue - le curve nelle fasi di aumento e diminuzione sono molto simili, ma la curva del 2022 è al di sotto di quella del 2021. Bisogna dire che - conclude - al momento attuale non si registra una particolare pressione sulla rete ospedaliera, che rientra nella normalità".

Sono 98.235 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 97.107 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.042.574 e i morti 10.600 su un totale di 1.151.409 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Nelle province si registrano 3.440 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 1.192 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 1.225 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 357 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Viterbo: sono 666 i nuovi casi e 0 i decessi.