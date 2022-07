Covid oggi nel Lazio, bollettino del 13 luglio: più di 10mila casi, 15 decessi

Articolo : Long Covid curato con il lavaggio del sangue nelle cliniche private per 50mila euro

Roma, 13 luglio 2022 - Scende la curva dei contagi oggi nel Lazio, mentre aumentano i decessi. Su 5.689 tamponi molecolari e 37.166 tamponi antigenici per un totale di 42.855 tamponi, si registrano 10.062 nuovi casi positivi (-3.324, qui il bollettino del 12 luglio), mentre sono 15 i decessi, 11 le vittime del Covid registrate ieri.

Pressione in aumento sugli ospedali, sono 925 i ricoverati nelle aree mediche (+41), 69 le terapie intensive (+6) e +7.029 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,4%. I casi a Roma città sono a quota 4.765.

La mappa dei contagi

Questa, nel dettaglio, la situazione nelle ultime 24 ore dalle aziende sanitarie locali. Asl Roma 1: sono 1.648 i nuovi casi e 5 i decessi. Asl Roma 2: sono 1.618 i nuovi casi e 4 i decessi. Asl Roma 3: sono 1.499 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 4: sono 433 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 5: sono 963 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 6: sono 921 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nelle province si registrano 2.980 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 991 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Latina: sono 1.358 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Rieti: sono 215 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Viterbo: sono 416 i nuovi casi e 1 decesso.

La campagna vaccinale

"Registriamo un aumento delle somministrazioni dei vaccini di circa il 40%", ha sottolineato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano. "Da questa sera sul portale regionale al via le prenotazioni delle quarte dosi per over 60 e soggetti fragili", ha ricordato l'assessore.