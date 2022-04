Covid oggi a Roma e nel Lazio, il bollettino del 13 aprile: 6.625 nuovi contagi

Articolo : Covid Italia oggi: 62.037 nuovi casi. Bollettino del 13 aprile 2022 regione per regione

Articolo : Nuove varianti Omicron 4 e 5, Oms in allerta: possibile fuga immunitaria

Per approfondire :

Roma, 13 aprile 2022 - Torna a scendere la curva delel infezioni da coronavirus nel Lazio. Oggi su 8.451 tamponi molecolari e 35.454 tamponi antigenici per un totale di 43.905 tamponi, si registrano 6.625 nuovi casi positivi (-2.431, qui il bollettino del 12 aprile) e 16 decessi (-1) nelal regione. Mentre i casi a Roma città sono a quota 3.171. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15%. Il Lazio è la terza regione con il maggior numero di casi odierni (+6.625), dietro alla Lombardia con 8.723 contagi e al Veneto (+6.978).

Ricoveri in aumento nelle aree mediche

Sul fronte degli ospedali sono 1.191 i ricoverati per Covid in aree mediche (+7), fermi a 71 i pazienti nelle terapie intensive e sono 5.865 i nuovi guariti.

Via alle prenotazioni per le quarte dosi di vaccino

"Quarta dose: da domani pomeriggio al via le prenotazioni sul portale regionale secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o le farmacie - sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo".

I contagi nelle province

Nel dettaglio, i casi e i decessi nelle aziende ospedaliere del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.167 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.072 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 3: sono 932 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 364 i nuovi

casi e 2 decessi; Asl Roma 5: sono 591 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 662 i nuovi casi e 4 decesso.

Nelle province si registrano 1.837 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 557 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 731 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 224 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 325 i nuovi casi e 2 i decessi.