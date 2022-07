Covid nel Lazio, bollettino del 30 luglio, scende la curva: 3.842 nuovi contagi

Articolo : Bollettino Covid Italia di oggi, 30 luglio 2022: curve in calo. I dati regione per regione

Roma, 30 luglio 2022 - Nel Lazio su 3.633 tamponi molecolari e 21.818 tamponi antigenici per un totale di 25.451 tamponi, si registrano 3.842 nuovi casi positivi (-116, qui il bollettino del 29 luglio), sono 8 i decessi (-8), 1.111 i ricoverati (-4), 64 le terapie intensive (-4) e +5.993 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15%. I casi a Roma città sono a quota 1.736.

Sono 213.851 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 212.676 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.723.607, i morti 11.743, su un totale di 1.949.201 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Il dettaglio dei contagi delle singole Asl

Asl Roma 1: sono 578 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 556 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 602 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 223 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 259 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 393 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province

Si registrano 1.231 nuovi casi nelle province laziali: Asl di Frosinone: sono 389 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 556 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 112 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 174 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Scritte no-vax sui muri del centro vaccinale pediatrico

Dura condanna nei confronti degli autori degli atti vandalici, e solidarietà ai medici e agli operatori, e al ministro della Salute Roberto Speranza. È quanto esprime, in una nota, l'ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo), commentando quanto accaduto al Poliambulatorio San Felice, quartiere Centocelle, nel territorio del V distretto della Asl Roma2, che oggi è stato oggetto di atti vandalici da parte di "no vax" che hanno imbrattato la struttura esternamente e internamente con scritte offensive e volgari.

Il poliambulatorio, ricorda la nota, è un presidio importante del quartiere sede di intensa attività sanitaria in favore della cittadinanza: dal centro vaccinale oggi regolarmente in servizio agli ambulatori specialistici, dsm, tsmre, disabili adulti, centrale covid, ambulatorio Stp, ambulatorio Cure Primarie etc.

L'ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri, aggiunge la nota, "è, e sarà sempre accanto degli operatori sanitari. Scrivere frasi che equiparano gli operatori sanitari che tutelano la salute pubblica effettuando le vaccinazioni ai nazisti è un gesto grave e vile che non deve restare impunito".

L'Omceo esprime "massima vicinanza alla azienda ed a tutti i medici. È deprecabile ed insopportabile questa scomposta e aggressiva attività no vax che offende quanti stanno offrendo tutta la loro professionalità garantendo con abnegazione la tutela della salute pubblica. Auspichiamo che le forze pubbliche, prontamente intervenute, possano tempestivamente individuare i colpevoli di questi volgari atti"