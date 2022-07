Bollettino Covid Lazio, i dati del 3 luglio. Contagi al 25%, due i decessi

Roma, 3 luglio 2022 – È arrivato al 25% l’indice di contagio nel Lazio, il Covid non arretra e la regione rilancia l’appello sui vaccini. Due morti e 8.673 nuovi casi positivi, su 34.634

tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, questi gli ultimi dati diramati dall’Unità di crisi con il bollettino di oggi. Un lieve calo rispetto ai dati di ieri (-1.694), dovuto al calo fisiologico dei teste eseguiti nel fine settimana.

Sommario:

Sono quindi due i decessi (-4). Non sembra migliorare la situazione negli ospedali. Aumentano i ricoveri nei reparti di area medica, con 672 pazienti (+22), mentre rimangono sdtabili le terapie intensive con 58 posti letto occupati da pazienti positivi. Sono 3.233 i guariti.

“Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25%. I casi a Roma città sono a quota 4.634”. Lo afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

Nel Lazio è stata superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l'83% di copertura con terze dosi della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose.

Per la quarta dose, sono aperte le prenotazioni sul portale regionale - qui il link per la registrazione - secondo le consuete modalità, oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. La Regione ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero, mentre chi è diventato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo.

I due morti registrati oggi dal bollettino sono avvenuti nell’area metropolitana di Roma, dove nelle ultime 24 ore si registrano 6.397 casi, di cui 4.634 nella sola Capitale.

Nelle province oggi ci sono 2.276 nuovi casi. Il dato più alto si riscontra ancora nella zona di Latina, qui nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono 939. Seguono i territori di Frosinone con 810 casi, Viterbo con 317 nuovi positivi e Rieti con i 210 contagi.