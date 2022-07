Covid nel Lazio, bollettino del 29 luglio: 3.958 contagiati, 16 vittime 

Per approfondire :

Roma, 29 luglio 2022 - Oggi nel Lazio si registrano 3.958 nuovi casi positivi al Covid (651 in meno rispetto a ieri, qui il bollettino del 28 luglio), su 4.259 tamponi molecolari e 20.822 tamponi antigenici per un totale di 25.081 tamponi.

Sono stati 16 i decessi in 24 ore (stessa cifra del dato di ieri), 1.115 i ricoverati (-12), 68 le terapie intensive (-7) e 6.469 i nuovi guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,7%.

I casi a Roma sono a quota 1.670. Sono 216.010 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di 214.827 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.717.614, i morti 11.735, su un totale di 1.945.359 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Contagi e decessi dalle aziende sanitarie locali

Il dettaglio delle singole Asl. Asl Roma 1: sono 564 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 540 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 566 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 205 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 306 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 403 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.374 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 413 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 658 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 147 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 156 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.