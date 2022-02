Covid Lazio, il bollettino 27 febbraio: 3.900 casi, a Roma 1.838. Salto triplo dei guariti

Roma, 27 febbraio 2022 – Nel Lazio oggi, domenica 27 febbraio “il numero dei guariti +9.482 è il triplo dei nuovi casi giornalieri”. Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, insieme ad un’altra buona notizia: “A Rieti una paziente positiva ha partorito una splendida bambina in piena sicurezza, un grazie agli operatori e auguri alla neo mamma".

La nuova nascita risale al 25 febbraio, il parto è avvenuto nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale de Lellis di Rieti. La neo mamma è una giovane donna di Rieti che aveva contratto il virus al termine della gravidanza, alle 15:05 ha dato alla luce, con parto cesareo eseguito nel blocco operatorio Covid-19 Emma, una bellissima bambina di Kg. 2,740 in piena salute e covid negativa, venuta al mondo grazie alla professionalità delle ostetriche, medici ed infermieri del reparto reatino. La donna ha partorito in totale sicurezza al tempo del Covid e con il Covid, grazie al percorso in urgenza per l’assistenza ostetrica al parto vaginale o taglio cesareo e per il puerperio per donne affette da Sars CoV-2, istituito nei mesi scorsi dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti.

Mamma e figlia stanno bene, presto saranno dimesse e prese in carico dagli specialisti aziendali per l’opportuna osservazione, controllo e monitoraggio. Gli auguri della Direzione Aziendale della Asl di Rieti “nel ringraziare il personale sanitario del reparto di Ostetricia e Ginecologia per il lavoro svolto, formula i migliori auguri alla mamma, al papà e alla piccola Emma”

I numeri del bollettino regionale odierno

I nuovi casi di positività al coronavirus a Roma città sono 1.838 (-290, qui i dati di ieri 26 febbraio), circa la metà dei nuovi casi 3.900 (-582) registrati nel Lazio su 7.119 tamponi molecolari e tamponi 32.843 antigenici per un totale di 39.962 tamponi. Sono sei i decessi (-17). Forte calo anche dei pazienti nei reparti Covid dove sono 1.390 i ricoverati nelle aree mediche (-57), 126 nelle terapie intensive (-5).

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7%, ieri al 9,4%.

La mappa dei contagi

Nelle province del Lazio si registrano 1.070 nuovi casi, mentre nell’area metropolitana di Roma sono 2.830 i positivi delle ultime 24 ore, compresi i 1.838 tamponi positivi riscontati nella sola Capitale. Nella Asl di Frosinone sono 383 i nuovi casi e 1 decesso, nella zona di Latina gli ultimi positivi sono 378 e un decesso. La provincia di Rieti registra invece 138 nuovi casi e due decessi, mentre la Asl di Viterbo aggiunge altri 171 casi al conto delle persone in isolamento.

Vaccini: Lazio prima regione per terza dose

Superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.