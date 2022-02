Roma, 16 febbraio 2022 - Scendono i contagi, aumentano i guariti dal Covid. I casi a Roma città tornano sotto quota 3mila, per la precisione sono 2.816 i nuovi positivi registrati nella Capitale. Nel Lazio su 13.862 tamponi molecolari e 44.930 tamponi antigenici per un totale di 58.792 tamponi, si registrano 6.531 nuovi casi positivi (-876), il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,1%. Sono 23 i decessi (qui i dati di ieri 15 febbraio).

Cala la pressione sugli ospedali, sono 1.844 i ricoverati nelle aree mediche (-34), 166 nelle terapie intensive (-9). Il dato incoraggiante sono i guariti che oggi registrano un record superando i 17mila casi, per la precisione 17.295.

Bollettino Covid oggi: i dati in Italia del 16 febbraio. Contagi dalle regioni

Dati in progressivo miglioramento. "Prosegue il trend in discesa dei ricoveri e oggi record di guariti, sono quasi il triplo dei nuovi casi positivi", commenta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato e sottolinea: “Il Lazio è la prima regione per somministrazione degli anticorpi monoclonali e pillole antivirali.

Diminuiscono le persone attualmente positive che sono 221.801 (-10.787), di cui 219.791 in isolamento domiciliare.

La mappa dei contagi nelle province romane

Dei 6.531 positivi di oggi al Covid nel Lazio i casi a Roma città sono a quota 2.816 (3.222 il dato di ieri 15 febbraio), nella Città metropolitana di Roma 4.631 (5.156 ieri).Nel dettaglio i casi e i decessi segnalati dalle aziende sanitarie. Asl Roma 1: sono 1.139 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 900 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 3: sono 777 i nuovi casi e 2 i decessi Asl Roma 4: sono 615 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 5: sono 537 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 663 i nuovi casi e 2 i decessi

I contagi nelle province del Lazio

Nelle province si registrano 1.900 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 567 i nuovi casi a Latina 780 e 3 i decessi. Mentre a Rieti sono 211 i nuovi casi e a Viterbo 342, 4 i decessi.

Uil Lazio: “Roma seconda in Italia per morti da contagio sul lavoro”

Sono stati 63 i decessi causati da contagio Covid sul lavoro a Roma e provincia. Un numero che pone il territorio della Capitale in seconda posizione in questa luttuosa classifica, dopo Napoli (65 morti) e prima di Milano, che ha registrate 53. Allargando per un attimo lo sguardo ai confini regionali, il Lazio con 87 morti occupa la terza posizione, dopo Lombardia (199) e Campania (108). E' quanto emerge dal focus che la Uil del Lazio ha realizzato elaborando i dati delle denunce di infortunio Covid presentate all'Inail da inizio pandemia al 31 dicembre 2021.