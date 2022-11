Covid nel Lazio, bollettino domenica 13 novembre: 2.402 contagi, due vittime 

La nota congiunta: "Meccanismo di relocation lento. Situazione incresciosa e deludente. Non possiamo sottoscrivere l'idea che i Paesi di primo ingresso siano gli unici punti di sbarco europei possibili per gli immigrati illegali". Ue a lavoro per vertice su migranti a fine mese. Spagna prende le distanze: "Non possiamo sostenere questa proposta"