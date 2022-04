Covid nel Lazio oggi 12 aprile, balzo di contagi: 9.056 casi su 60.950 tamponi

Roma, 12 aprile 2022 - Deciso rialzo dei contagi nel Lazio. Su 9.187 tamponi molecolari e 51.763 tamponi antigenici per un totale di 60.950 tamponi, si registrano 9.056 nuovi casi positivi (+5.276, qui il bollettino di ieri 11 aprile), sono 17 i decessi (+2), 1.184 i ricoverati (-15), 71 le terapie intensive (+3) e +6.729 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,8%. I casi a Roma città sono a quota 4.334 contro i 2.216 del giorno prima.

L'appello dell'assessore D'Amato per la Pasqua

"Rivolgo un invito alla cautela e al rispetto dei corretti comportamenti soprattutto in questi giorni di festività", fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato che ha poi ricordato che questa mattina a Rieti sono partite le prime somministrazioni della quarta dose.

Vaccino quarta dose

"Da giovedì al via in tutte le Asl, prenotazioni sul portale regionale secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o le farmacie. Si ricorda - ha spiegato l'assessore - che la vaccinazione con quarta dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo".

La mappa dei contagi

Impennata dei contagi anche nell'area metropolitana della capitale, dove i casi accertati dalle 6 Asl di Roma sono 6.440. A questi si aggiungono i 2.616 nuovi contagi dalle province del Lazio: a Frosinone sono 763 positivi avvenuti nelle ultime 24 ore e 1 decesso, nei Comuni della zona di Latina sono 1.105 nuovi casi e 2 decessi, nella provincia di Rieti ci sono altri 269 positivi e 1 decesso. Nelle ultime ore, Asl di Viterbo ha registrato 479 i nuovi casi e nessun decesso.