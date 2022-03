Covid Lazio, il bollettino oggi 1 marzo: 12 nuovi decessi. Primi vaccinati Novavax / VIDEO

Articolo : Dati Covid oggi, contagi e morti in Italia: il bollettino dell'1 marzo regione per regione

Roma, 1 marzo 2022 - Sono 130.735 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio circa 8mila in meno rispetto ai ieri (qui i dati del 28 febbraio), per la precisione (- 7.711), di cui 1.344 ricoverati nelle aree mediche (-68), e 116 (-6) in terapia intensiva. Sono in totale 129.275 (- 7.637) le persone in isolamento domiciliare. 12 i morti, uno in meno.

Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 938.050 e i morti 10.438 su un totale di 1.079.223 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Al via la somministrazione del vaccino Novavax

"Partite nella Regione Lazio le somministrazioni del vaccino Novavax", l’annuncio questa mattina 1 marzo su Twitter dell'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato.

"La campagna vaccinale in Italia è andata bene e nel Lazio è andata benissimo. Novavax è l'estremo tentativo per offrire a una parte dei no vax che non si sono vaccinati per timore una nuova soluzione. Io mi auguro che abbia successo perché chi non si vaccina lo fa e lo può fare perché ci siamo vaccinati noi, i non vaccinati in questo senso sono privilegiati" ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti a Roma.

Nel Lazio i piano per le somministrazioni del vaccino anti-covid Novavax prevede circa 5 mila dosi giorno disponibili. Gli hub dedicati al nuovo vaccino, secondo quanto si è appreso, saranno 22 in tutto il territorio regionale. Per la somministrazione sono attive le prenotazioni sul portale regionale.

E' partita con 877 dosi già inoculate, secondo il report del governo sulle vaccinazioni anti Covid in Italia, la somministrazione di Nuvaxovid (Novavax) in Italia, il nuovo vaccino che si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti. Sono 1.023.000 le dosi di Novavax distribuite ad oggi 1 marzo alle Regioni.

Focolai covid nei penitenziari

Sono 134 le persone detenute positive al virus nei 14 istituti penitenziari del Lazio - da quanto emerge dal dati aggiornati a ieri - a fronte delle 195 della settimana precedente. Lo si legge nella newsletter diffusa stamane dal Garante dei detenuti del Lazio. Due i focolai più significativi: 52 persone positive nel carcere di Rieti, mentre nella casa di reclusione di Rebibbia 40 detenuti sono risultati positivi al virus. Di questi uno è stato ricoverato.

Inoltre, dai dati aggiornati a ieri, risultano cinque persone positive a Regina Coeli, tre nel carcere femminile di Rebibbia, quattro a Rebibbia Nuovo complesso, di cui una ricoverata, una nella terza casa. Tredici i casi nel carcere di Velletri, un caso a Frosinone, 15 nella casa circondariale di Civitavecchia.