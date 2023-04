Roma, bocciato l'ordine del giorno M5S contro il termovalorizzatore. Gualtieri: "Mozioni prive di senso"

Roma, 20 aprile 2023 – Rispedito al mittente. La Camera boccia l'ordine del giorno del M5S di Giuseppe Conte al decreto legge Pnnr contro il termovalorizzatore di Roma. Il testo presentato dai pentastellati è stato bocciato con 246 no. A favore si registrano i 46 voti del gruppo grillino e dell'Alleanza Verdi Sinistra. Dal Pd al Terzo Polo, passando per il centrodestra, contrario il voto del resto del Parlamento.

Stesso destino subisce il testo, di fatto una copia del primo presentato da Filiberto Zaratti: l'atto di Avs è stato bocciato con 252 no, 46 sì e due astenuti.

Gualtieri tira dritto

"La procedura è partita, il piano è vigente, il termovalorizzatore va avanti". Lo ha detto su 'SkyTg24' il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sul termovalorizzatore di Roma. "Schlein ha detto una cosa importante che queste mozioni, oltre a essere sbagliate politicamente sono prive di senso: parlano ancora della questione dei poteri del commissario che risalgono ormai a un anno fa e che hanno prodotto un piano di rifiuti di Roma ormai vigente", ha detto dopo le parole della segreteria del Pd Elly Schlein sui rifiuti di Roma e riferendosi agli odg al dl Pnrr contro il termovalorizzatore a Roma.

Anticipata la gara

"L'obiettivo dell'amministrazione è che il termovalorizzatore sia operativo e funzionante nel 2026. Stiamo lavorando per accelerare un pochino rispetto ai tempi che avevamo. La scadenza che c'eravamo dati per chiudere il bando di gara finale era agosto", ha aggiunto Gualtieri. "E' in corso una fase di esame con tre professori indipendenti della proposta che ho ricevuto - ha ricordato Gualtieri -. Appena mi verrà consegnata la loro risposta noi lavoreremo per produrre questo bando di gara finale, forse cercando di guadagnare un po' di tempo rispetto ad agosto e quindi di spostare un po' indietro il mese del 2026 in cui l'impianto potrebbe entrare in funzione".