Roma, traffico in tilt sulla via Cristoforo Colombo: esplode la rabbia sui social

Roma, 28 ottobre 2023 – Chiusa la via Cristoforo Colombo, esplode la rabbia sui social: “Tutto bloccato per un incidente accaduto ieri”. Mattinata di fuoco per gli automobilisti che dal litorale sono diretti verso Roma, traffico in tilt per la chiusura della strada che porta in centro.

I mezzi della polizia locale sono al lavoro per ripulire l'asfalto dall’olio sversato durante un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio all'altezza di Acilia. Disagi per gli automobilisti ma anche per chi si sposta con i mezzi pubblici, che sono stati deviati su via Ostiense.

Lunghe code sulla via Cristoforo Colombo a Roma

Le reazioni

Gli automobilisti bloccati condividono sui social la propria rabbia. ''Non ho parole! L'incidente è di ieri e oggi alle 10,30 sono passata dopo un'ora di fila con la mia macchina. C'erano 4 o 5 vigili intenti a prendere i rilievi, quindi perché non far pulire subito e aspettare oggi per ricreare il panico?'', lamenta qualcuno.

Altri cercano di aiutarsi fornendo informazioni in tempo reale: ''Confermo, pure oggi tutto bloccato, mio marito ora sta deviando su via del mare, ma c'è casino pure lì…''. Risponde un utente su Facebook: ''Io sono bloccata sulla via Ostiense, altezza Ponte Ladrone è tutto bloccato''. E qualcuno infine rinuncia: ''Per chiunque dovesse andare verso Roma, fatevi il segno della croce: io sto tornando indietro…''.

