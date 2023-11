Nuovo blitz con stelle di David e svastiche sui muri del ghetto di Roma. La preoccupazione della comunità ebraica: “Stesso clima dell’attentato alla Sinagoga del 1982”

Roma, 9 novembre 2023 – Cresce la preoccupazione nella comunità ebraica di Roma dopo un nuovo episodio di antisemitismo avvenuto nel quartiere del ghetto ebraico della Capitale e in alcune strade di Trastevere. Varie stelle di David equiparate alle svastiche naziste sono apparse nell'area di Portico D'Ottavia, in particolare in piazza delle Cinque Scole, sulle scalette verso piazza Gerusalemme, in piazza di Monte Savello e via di Monte Savello dove c'è un'altra gradinata che conduce verso il lungotevere. Sulla comparsa delle scritte indagano i carabinieri. Nei giorni scorsi nella zona del ghetto erano state annerite quattro pietre d'inciampo, poste in ricordo di alcuni ex deportati nei lager nazisti.

La denuncia della comunità ebraica romana

"Dopo i tragici eventi del 7 ottobre in Israele, con le barbarie compiute da Hamas in danno di civili israeliani, assistiamo altresì ad un rigurgito di gravi episodi di antisemitismo in Italia, in tutta Europa e anche negli Stati Uniti", denuncia a Shalom, storica testata della comunità ebraica romana, Alessandro Luzon, assessore ai Rapporti Istituzionali della Comunità ebraica di Roma. "Eventi come questi destano sconcerto, enorme preoccupazione e riportano alla mente il periodo delle persecuzioni razziali: proprio oggi ricordiamo quando l'odio antisemita si manifestò con tutta la sua forza, tra il 9 e il 10 novembre del 1938, nella “notte dei cristalli”, prosegue Luzon.

"Clima come per l’attentato alla Sinagoga del 1982”

"Questi eventi ci ricordano anche il clima che ha preceduto l'attentato alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982 – aggiunge Luzon -. Fatti che devono rimanere fermi nelle nostre memorie per non compiere gli errori del passato. Abbiamo grande fiducia nelle istituzioni politiche e negli organi di Pubblica Sicurezza, sempre al nostro fianco, con i quali abbiamo costanti e proficui rapporti di collaborazione e che ringraziamo per il lavoro che costantemente svolgono nei loro ambiti". Il caso è stato subito segnalato al Campidoglio che ha inviato sul posto gli operatori dell'ufficio Decoro per rimuovere le scritte. Appena scoperto, il simbolo nazista in piazza delle Cinque Scole è stato coperto con un quadrato per camuffarne il significato, ma la scritta è ancora visibile sul muro.

