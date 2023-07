Blitz antidroga a Roma, task force di polizia con le associazioni antimafia. Piantedosi: “Lavoro di squadra per affermare i valori della legalità”

8 luglio 2023 – Blitz antidroga a San Basilio, il quartiere della movida romana nel mirino delle forze dell’ordine. Venti stabili sono stati ispezionati con il supporto di cani antidroga e 11 gli esercizi commerciali sottoposti a controllo. E subito è arrivato il plauso del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ex prefetto di Roma. “Tra i nostri obiettivi prioritari – spiega il ministro – vi è quello di garantire sempre migliori condizioni di sicurezza e vivibilità nelle città. È un'azione corale di istituzioni e società civile, chiaro segnale dell'efficacia del 'lavoro di squadra' per affermare i valori della legalità e garantire migliori condizioni di vita ai nostri cittadini”, ha concluso il titolare del Viminale.

Il bilancio dell’operazione

Nelle ultime ore, la Capitale è stata messa sotto torchio dai controlli incrociati delle forze dell’ordine. A San Basilio, sono state identificate oltre 400 persone e fermati 135 veicoli sulle strade della zona più ‘calda’ di Roma. Undici i negozi e i minimarket della zona sottoposti a controllo, 20 gli stabili ispezionati con il supporto di cani antidroga. Un arresto per evasione e 4 denunciati per occupazione abusiva, 7 persone per le quali si sta verificando la regolarità della posizione sul territorio nazionale. A questi risultati, si aggiungono le attività di ripristino dell'illuminazione pubblica e la pulizia di parchi e giardini, realizzata anche grazie al contributo dei volontari delle associazioni di quartiere e delle associazioni antimafia. L'operazione interforze è stata condotta da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, in collaborazione con gli uffici capitolini e operatori di Ama ed Acea.

Piantedosi: “Intervento importante”

Il ministro Piantedosi parla di un intervento strutturato su “un modello integrato, che coniuga mirati controlli di polizia sul territorio – anche con operazioni straordinarie ad alto impatto per la prevenzione e il contrasto dei reati – ad azioni tese alla riqualificazione di spazi pubblici per rimuovere quelle situazioni di incuria e degrado urbano che alimentano fenomeni di criminalità”. Per questo motivo, sottolinea il ministro dell’Interno, “riveste grande importanza l'intervento realizzato a Roma, nel quartiere San Basilio, dalle forze dell'ordine, insieme alla polizia locale e a personale di altri uffici del Comune".