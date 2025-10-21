Bimbo precipita dalla finestra di un palazzo a Roma, è gravissimo

Roma, 21 ottobre 2025 – Grave incidente domestico oggi a Roma. Un bambino di 11 anni è caduto dalla finestra di un palazzo in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina. È accaduto intorno alle 11.30. Il piccolo è stato immediatamente soccorso da personale del 118, intubato e portato in ospedale. La sue condizioni sono molto gravi. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. La prognosi al momento resta riservata.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il piccolo era in casa con la mamma e si sarebbe sporto dalla finestra per vedere la sorella che usciva dal portone. Un gesto che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio facendolo sbilanciare e cadere nel vuoto.

Le indagini

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti di polizia che coordinano le indagini e che dovranno adesso ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.