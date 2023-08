Bimbo morto alle terme Cretone, il terribile urlo della sorellina: “Papà, Stephan è andato via”. Lunedì l’autopsia

Roma, 19 agosto 2023 – È fissata per lunedì l'autopsia del bimbo di 8 anni morto due giorni fa alle terme di Cretone a Palombara Sabina, vicino a Roma. Il piccolo è stato risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine dell’impianto termale, mentre era in corso un'operazione di svuotamento e pulizia della vasca. Secondo quanto si apprende, la perizia verrà effettuata all'istituto di medicina legale del policlinico Umberto I di Roma. A dare il mandato il pm della procura di Tivoli che indagano per omicidio colposo.

Ieri i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nella struttura, che è stata posta sotto sequestro. Acquisiti i video delle telecamere presenti nel complesso termale. Chi indaga ascolterà anche i genitori del piccolo Stephan e le persone presenti al momento della tragedia per ricostruire la dinamica della tragedia accaduta giovedì 17 agosto.

La sorellina: “Papà, Stephan è andato via”

Ad assistere alla terribile scena è stata la sorellina di soli 5 anni. Ha visto Stephan tuffarsi in piscina e poi essere letteralmente risucchiato dal tubo di scarico. È stato l’urlo disperato della piccola a dare il via al soccorsi: “Papà, Stephan è andato via”.

I genitori erano poco distanti dai figli. “Noi eravamo a bordo vasca, è stata lei a dirci che è era scomparso nostro figlio. Non lo trovavamo più. Poi ho visto che era incastrato sul fondo della piscina. Ho provato a prenderlo per le braccia, ma non ce l’ho fatta”, racconta il padre della piccola vittima.

Cosa è successo

Il piccolo Stephan – di origine russa, ma residente in Italia con la famiglia – è stato risucchiato dallo scarico della piscina: la grata del canaletto di scarico era mancante, secondo quanto si apprende da fonti investigative. Nel corso delle indagini sono stati ascoltati alcuni testimoni e sono stati acquisiti elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti: non è chiaro se il bambino fosse già in acqua o se si sia tuffato proprio mentre veniva eseguita la pulizia. Sulla sua morte, la procura di Tivoli – guidata dal procuratore Francesco Menditto – ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento, a carico di ignoti.