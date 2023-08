Bimbo morto in piscina: quattro indagati alle Terme di Cretone. Dopo i funerali, disposta la consulenza tecnica I pm di Tivoli vogliono capire i motivi per cui il condotto di scarico non fosse protetto dalla griglia. Avvisi di garanzia ai responsabili della struttura. L’autopsia ha accertato il decesso per annegamento