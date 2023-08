Benedetta scomparsa a Tarquinia: cresce la preoccupazione per la 12enne e sui social compare un messaggio misterioso della madre

Tarquinia (Viterbo), 8 agosto 2023 – Cresce la preoccupazione dopo quattro giorni di ricerche senza esito per Benedetta, la 12enne che si sarebbe allontanata venerdì sera da una casa famiglia a Tarquinia, in provincia di Viterbo, facendo perdere le sue tracce. Benedetta si trovava nel centro estivo della struttura quando, secondo le prime ricostruzioni, alle 19 di quattro giorni fa è sparita nel nulla. A denunciare la sua scomparsa sono stati proprio gli operatori che lavorano nel luogo in cui si trovava la giovane. Al momento le ricerche degli investigatori del commissariato di Tarquinia, con il supporto della questura di Viterbo, si stanno concentrando anche su Roma. Non si esclude che la ragazzina possa trovarsi con amici e parenti.

Le piste seguite

Tra le piste seguite dagli inquirenti, quella che Benedetta potrebbe essersi allontanata da sola dalla casa famiglia dopo una discussione probabilmente causata delle regole a cui non voleva sottostare. Con sé, infatti, non avrebbe il telefonino che le sarebbe stato tolto proprio dagli operatori. Gli investigatori, inoltre, si starebbero concentrando sul cellulare per ricostruire la dinamica della scomparsa.

L’appello del padre sui social

Il primo a pubblicare un appello sui social - con il numero di telefono e una foto della giovane - è stato il papà, appena venuto a conoscenza della scomparsa della figlia. Ha diffuso il messaggio “con la speranza che qualcuno possa riconoscerla”. Nella tarda serata di domenica, poi, si era anche sparsa la notizia del ritrovamento rivelatasi, però, falsa. “Purtroppo il post pubblicato non era vero, confermo che mia figlia non è stata ancora ritrovata”, ha commentato al telefono l'uomo che ha rinnovato il suo appello. “Vi prego aiutatemi a ritrovare Benedetta, chiunque la veda segnali subito la cosa alla polizia”, ha sottolineato.

Il messaggio misterioso della madre

Ma il mistero di questa scomparsa si infittisce sempre più. Nella mattina di ieri, su Facebook, infatti, è comparso un post scritto dalla mamma della ragazzina. “Vi prego di proteggere mia figlia; Dal padre, dalle forze dell'ordine, dai servizi sociali, dalla pa italiana”, si legge. La donna fa riferimento a una “verità” che “non può più attendere”. “So di cosa parlo, pubblicherò le prove documentali e a differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni, non potrete non raccogliere le mie istanze”, prosegue.

Alcune amiche, tra i commenti, fanno riferimento a una “situazione delicata”. C'è anche chi scrive che Benedetta abbia parlato su Instagram con un'altra giovane. "Ha detto che sta bene”, si legge sotto a un post. L'appello della mamma viene poi condiviso anche sui gruppi di quartiere della Capitale, da piazza Bologna a Casalotti. La speranza che qualcuno possa avere visto Benedetta.