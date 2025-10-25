Beatrice Bellucci, la passione per la Roma e gli studi da avvocato: chi era la 20enne morta nell’incidente

Roima, 25 ottobre 2025 – Aveva compiuto vent'anni a marzo, Beatrice Bellucci, 20 anni, la giovane morta nell'incidente stradale avvenuto ieri sera in via Cristoforo Colombo, a Roma, che ha visto coinvolta anche un'altra auto. Proprio quella che ad alta velocità avrebbe urtato la vettura con a bordo la vittima.

Beatrice Bellucci (foto IS)

Il tifo per la Roma, la passione per la pallavolo e il futuro da giurista, in una vita che aveva d'avanti. Beatrice studiava giurisprudenza, come aveva fatto sapere anche nella biografia del suo profilo Instagram che usava, come tanti, per raccontare le sue giornate, tra il mare della Sardegna, dove aveva trascorso le vacanze, e la città. “Domeniche romane”, scriveva poi mesi fa sotto a uno foto scattata all'Olimpico con al collo la sciarpa giallorossa.

Beatrice in passato aveva fatto parte anche del settore giovanile della Roma Volley club femminile, come testimoniato dai risultati delle partite pubblicati dalla squadra. L'ultima storia postata sui social dalla giovane risale proprio a ieri, all'ora di pranzo, dal Caffè Bulgari, a piazza Augusto Imperatore.