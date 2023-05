Barcone sul Tevere inclinato su un fianco. Lian Club: "Presto torneremo operativi"

Roma, 12 maggio 2023 - Mentre prosegue il lavoro del nucleo sommozzatori e vigili del fuoco fluviali stanno intervenendo, da ieri sera, all'altezza di Ponte Cavour per la messa in sicurezza del barcone sul Tevere 'Lian Club', inclinato su un fianco presumibilmente per una falla nelle camere stagne di galleggiamento, i gestori del noto ristorante tranquillizzano via social i loro clienti più affezionati: "Non stiamo affondando".

Ieri pomeriggio la chiatta che ospita il locale si è inclinata su un fianco di circa venti gradi. Vigili del fuoco e sommozzatori hanno lavorato tutta la notte per stabilizzare la struttura alleggerendo dai carichi la struttura oltre a monitorare eventuali sversamenti di sostanze inquinanti.

Cosa è successo

"Desideriamo far chiarezza… non stiamo affondando", scrivono i titolari del Lian Club sulla loro pagina Facebook. "La chiatta della cucina si è semplicemente inclinata verso un lato a causa di 1 dei 15 cassoni su cui poggia, probabilmente perché danneggiato da uno scontro con un tronco portato dalla corrente del Tevere, oppure per qualcosa ancorato sul letto del fiume che a causa della secca ha creato un danno". Nessuna avaria, non siamo di fatto una nave, tantomeno un traghetto, sottolineano dal barcone: "Questi inconvenienti spiacevoli non sono dovuti a una 'avaria'... ma solo e unicamente dalla sfortuna e dal fiume che spesso porta a valle detriti di ogni tipo. Noi non navighiamo, non abbiamo motori ma siamo semplicemente del galleggianti diversi uniti fra di loro e ben ancorati alla banchina!!". "Non solo dunque la chiatta della cucina non è affondata ma si è solo inclinata verso un lato, ma tutto il resto del barcone è integro, dritto, galleggiante e soprattutto in sicurezza! In questi giorni verrà riparata la falla e tutto tornerà alla normalità". Tanti i messaggi di sosteno e amicizia inviati ai gestori "ci avete davvero scaldato il cuore". Dal locale assicurano: "presto torneremo operativi".