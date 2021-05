Roma, 5 maggio 2021 – La scena artistica romana riparte da Banksy e dalla sua mostra “All about Banksy”, in programma da oggi fino al 9 gennaio 2022 al Chiostro del Bramante. In esposizione circa 250 opere, realizzate dal 1999 al 2020 e tutte provenienti da collezioni private, oltre a una corposa selezione di fotografie, reportage e video, e un documentario inedito per scoprire quanto più possibile uno degli artisti più famosi al mondo.

Tanti contenuti

Ideale prosecuzione della precedente "A visual protest", in programma sempre al Chiostro del Bramante, questa nuova mostra si propone di approfondire la poetica artistica di Banksy attraverso una narrazione dettagliata e moderna. Nel percorso figurano tutti i temi fondamentali che l'artista ha trattato in 20 anni di carriera: i primi Black Books, i tanti rats (topi) e poi la politica, la religione, il potere, la guerra, i diritti dell'infanzia, i fenomeni migratori, i rifugiati, la società della sorveglianza, l'ambiente, l'ecologia e il mercato dell'arte.