Roma, paura in banca a San Basilio: due rapinatori entrano con le pistole in pugno e minacciano i dipendenti

Roma, 25 gennaio 2024 – Paura in una banca nel quartiere San Basilio, alla periferia di Roma, dove due uomini sono entrati con le armi in pugno per tentare una rapina. Poco dopo l’apertura della filiale di via Donato Menichelle, intorno alle 8 di questa mattina, hanno fatto irruzione due rapinatori armati di pistole creando il panico tra le persone presenti.

La rapina

Appena entrati nella filiale, i due malviventi hanno minacciato i dipendenti della banca costringendoli ad aprire la cassaforte. Ma il colpo è fallito per l'intervento della polizia, che è stata subito allertata dalla vigilanza, e che ha bloccato i due rapinatori. Sono anche state recuperate le due pistole, di cui una è stata trovata all'interno della banca buttata in un cestino del bagno. A parte lo spavento per le persone presenti nella banca, non ci sono stati feriti.

