Bambino di 12 anni precipitato a Roma: si indaga per istigazione al suicidio

Roma, 6 dicembre 2024 – Roma è ancora sotto choc per la vicenda del ragazzino di 12 anni che ieri pomeriggio è precipitato dalla finestra di casa sua, sita al decimo piano di un condominio in via Iginio Giordani, nel quartiere Collantino. Emerge che i pm della Capitale stanno indagando per istigazione al suicidio.

Veduta di via Igino Giordani al Collatino, alla periferia di Roma (Massimo Percossi/Ansa)

Il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, cercherà dunque di chiarire se quanto avvenuto sia stato un incidente o un gesto volontario. Il cellulare del giovane è già stato acquisito: verrà ora analizzato per risalire a potenziali elementi utili e ricostruire gli ultimi contatti avuti prima della tragedia.

Il padre era in casa, dove stava lavorando in smartworking: nell’arco di pochi minuti è sceso gridando il nome del figlio. Sia lui che la madre verranno ascoltati dagli inquirenti. A dare l’allarme è stata invece una donna, che avrebbe assistito alla caduta. Il 12enne è precipitato nel giardino dello stabile; l’ambulanza è arrivata molto velocemente e i soccorritori hanno tentato di rianimare il ragazzino. È morto all’ospedale Bambin Gesù, dove era arrivato in condizioni disperate.

La famiglia del ragazzo – definito tranquillo, educato e gentile – è benestante e molto conosciuta in zona.