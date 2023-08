Bambino risucchiato in piscina, oggi è il giorno dell’autopsia: cosa c’è da chiarire nella tragedia delle terme di Cretone

Roma, 21 agosto 2023 – Potrebbe essere vicina alla svolta l’inchiesta per la morte di Stephan, il bimbo di 8 anni vittima della tragedia accaduta il 17 agosto alle Terme di Cretone. Oggi si terrà l’autopsia sul corpo del bambino e i risultati dell’esame potrà fornire ai pm della procura di Tivoli i primi elementi utili ad accertare, una volta per tutte, la dinamica della tragedia accaduta nell’impianto termale di Palombara Sabina, a una quarantina di km da Roma. La perizia verrà effettuata all'istituto di medicina legale del policlinico Umberto I di Roma.

"L'acqua era torbida, non vedevo nulla: lo tiravo per le braccia, ma non sono riuscito a strapparlo al vortice". Sono parole piene di dolore e rimorsi quelle raccontate a La7 dal papà della piccola vittima, che fino alla fine ha lottato per salvare il figlio dal risucchio del bocchettone della vasca. Ad accorgersi della scomparsa di Stephan è stata al sorellina di cinque anni: dopo aver avvisato i genitori, il centro termale avrebbe anche fatto un annuncio agli altoparlanti per chiedere al piccolo di tornare. Erano le 18.30 e Stephan era già sott’acqua. Insieme al papà si sono tuffati in cinque. Quando sono arrivati i soccorsi, per il piccolo era troppo tardi. Il corpo senza vita del del bambino, incastrato nello scarico, è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo due ore di incessante lavoro.

Nelle prossime ore, potrebbero arrivare anche le prime iscrizioni sul registro degli indagati per omicidio colposo. Un atto dovuto per poter dare avvio all’autopsia, ma l’esito dell’ultimo sopralluogo effettuato sabato dai carabinieri, insieme insieme al personale della Asl, alle piscine termali potrebbe anche avere fatto emergere elementi per restringere il campo delle indagini. Se così fosse, oggi si potrebbero avere i nomi delle persone indagate. Secondo quanto emerso finora, il bimbo è stato risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine, mentre era in corso un'operazione di svuotamento e pulizia.

Tanti i punti oscuri da chiarire. Dai motivi per cui il condotto non fosse protetto da una grata al perché il bimbo fosse in acqua durante le operazioni di svuotamento della vasca. Potrebbe essere caduto accidentalmente in piscina, oppure non avere sentito l’annuncio della chiusura dell’impianto natatorio, fatto sta che quando la pompa è stata azionata, Stephan era in acqua. Le terme sono sotto sequestro. I militari dell'Arma hanno anche acquisito i video delle telecamere presenti nel centro di Cretone.