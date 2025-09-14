Roma, bambino di 8 anni preso a bastonate durante la sua festa di compleanno

Roma, 14 settembre 2025 – E’ finita con una profonda ferita al labbro e un intervento maxillo-facciale per un bambino di 8 anni quella che in realtà avrebbe dovuto essere una giornata di festa. E che fino a quel momento lo era stato. Il bambino stava festeggiando il suo compleanno al parco delle Magnolie, nel quartiere Fidene alla periferia di Roma, quando è stato aggredito e colpito al volto con un bastone da tre ragazzini.

Sono subito stati chiamati soccorsi e la polizia di Stato, che sono arrivati rapidamente sul posto. Il bambino è stato soccorso e poi trasportato in ospedale. Dove è stato rapidamente sottoposto a un intervento chirurgico maxillo-facciale. Le sue condizioni sono buone, ma di certo ora dovrà ricevere assistenza anche dal punto di vista psicologico per quello che è successo.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il bambino sia stato aggredito mentre giocava a pallone con gli amici. I tre ragazzini si sono avvicinati e li hanno iniziati a provocare. Poi è scattata l'aggressione.