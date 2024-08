Bambino di 5 anni precipita dalla finestra di casa: è gravissimo

Roma, 19 agosto 2024 – È grave il bambino di 5 anni caduto dalla finestra di casa, il piccolo ha fatto un volo di 8 metri mentre giocava con il fratellino più piccolo in camera da letto. È successo a Capena, in provincia di Roma, in un appartamento di via Tiberina.

Il bimbo, figlio di una coppia Bangladesh, è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli, dove è stato immediatamente ricoverato e tenuto sotto osservazione dei medici. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri. Aperte le indagini per ricostruire la dinamica del terribile incidente. I militari hanno ascoltato la mamma del piccolo, che al momento della caduta si trovava in casa .