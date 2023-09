Bimba di 8 anni schiacciata da un cancello automatico a Roma. È uscito dal binario e precipitato sulla piccola

Roma, 3 settembre 2023 – È rimasta schiacciata dal cancello automatico la bambina di 8 anni trasportata d’urgenza al Policlinico Gemelli. Il cancello sarebbe uscito dal binario e caduto addosso alla piccola che, al momento, è ancora ricoverata. Sul momento le sue condizioni sembravano gravi e, per questo, è stata portata al pronto soccorso in codice rosso. Poi, con il passare delle ore, la situazione si è stabilizzata e ora la bimba non sarebbe in pericolo di vita.

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto intorno alle 21 di ieri, sabato 2 settembre, in via della Stazione di Ponte Galeria a Roma. La dinamica è in fase di ricostruzione, avviate le indagini per accertare i motivi del crollo. Il cancello si trova all’ingresso della sede di una società: è stato sequestrato dai carabinieri e sono in corso le indagini per capire le cause del crollo. La bambina ha riportato un trauma cranico. Nelle prossime ore gli inquirenti potrebbero acquisite anche le immagini delle telecamere di sicurezza presenti sul posto per chiarire la vicenda.

I precedenti

Nell’aprile dell’anno scorso, una bambina di 9 anni rimase schiacciata da un cancello a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’incidente ebbe però conseguenze molto tragiche: il cancello pesava 3 quintali ed è precipitato addosso alla piccola mentre giocava nel cortile di casa. Inutili i tentativi di salvare la bimba, che è deceduta sul posto.