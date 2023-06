Roma, bambina di un anno trovata morta in auto alla Cecchignola

Roma, 7 giugno 2023 - Una bambina di circa un anno è stata trovata morta in macchina in via dei Fucilieri a Roma. A dare l’allarme un passante. Sul posto le ambulanze del 118 insieme con le forze dell’ordine, inutili i soccorsi la piccola era ormai deceduta.

La bimba era sola e non presentava ad un primo esame esterno segni di violenza.

Secondo i primi accertamenti la piccola doveva essere accompagnata all'asilo, dove non è mai arrivata, forse dimenticata in auto da uno dei genitori.

Sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire la vicenda. La zona è stata isolata per consentire i rilievi da parte degli investigatori e la macchina sequestrata. Si attende l'arrivo del medico legale.

L'auto era parcheggiata all'interno della cittadella militare della Cecchignola di fronte alla Direzione generale per il personale militare e nei pressi di un asilo. Ad allertare i soccorsi è stato un passante che avrebbe notato la piccola nell'auto. Il passante ha anche rotto il vetro dell'auto per cercare di aiutare la piccola. Il personale del 118 ha cercato di rianimare la bambina ma era troppo tardi.

* notizia in aggiornamento