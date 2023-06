Bambina morta in auto a Roma, dimenticata sul seggiolino: indagato il papà

Roma, 8 giugno 2023 – Alcune risposte sulla morte della bambina di 14 mesi trovata senza vita ieri 7 giugno nel sedile posteriore dell’auto del papà potrebbero arrivare dall’autopsia. È previsto per domani il conferimento dell'incarico, da parte della Procura. La piccola è stata trovata dopo diverse ore sola nella Megane rossa del genitore, parcheggiata come ogni mattina negli stalli della cittadella militare Cecchignola a Roma. Il genitore l’avrebbe dimenticata sul seggiolino, avrebbe dovuto portarla all'asilo nido.

All’asilo non è mai arrivata

Per gli inquirenti il padre, un carabiniere di 45 anni, si sarebbe dimenticato di portarla all'asilo che dista poche decine di metri dal suo ufficio. L'uomo arrivato in via dei Fucilieri, ha parcheggiato la macchina e doveva accompagnare la bambina all'asilo interno per i dipendenti del ministero della Difesa. La mamma avrebbe poi dovuto riprenderla nel pomeriggio. Quando la donna è arrivata all'asilo però le hanno detto che la piccola non c'era. A quel punto ha visto la macchina del marito parcheggiata con la bimba all'interno. Purtroppo per la piccola non c'è stato nulla da fare. L'auto è ancora sotto sequestro: gli inquirenti dovranno completare una serie di accertamenti sul mezzo al fine di chiarire con esattezza quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Eur e del Nucleo investigativo.

Indagato il papà

È indagato per abbandono di minore il padre della bambina trovata ieri priva di vita in un'auto a Roma. L'iscrizione, un atto dovuto, avviene nell'ambito della indagine avviata dalla Procura di Roma. In base a quanto si apprende i genitori delle piccola sono stati ascoltati dagli inquirenti. L'unica pista seguita è quella della tragica fatalità: la piccola sarebbe stata dimenticata in auto invece di essere portata all'asilo.