Ballottaggio Viterbo e Frosinone: i risultati

Roma, 26 giugno 2022 – A Viterbo la candidata civica Chiara Frontini batte Alessandra Troncarelli candidata del centrosinistra. Al terzo tentativo nella sua corsa a prima cittadina, la consigliera uscente ex di Alleanza Nazionale - sostenuta da sei liste tra cui IoApro assieme a 'Rinascimento' di Vittorio Sgarbi - ha raggiunto il suo obiettivo. "Ci meritiamo che i viterbesi ci mettano alla prova", aveva detto Frontini prima della chiusura della campagna elettorale lanciando il suo ultimo appello ai viterbesi. Si è invece fermata al 35% l'altra sfidante, Alessandra Troncarelli, assessora della giunta del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sostenuta da 8 liste tra cui il Pd, il Movimento 5 Stelle, candidati di Azione nella civica 'Viterbo, sul serio' e i 'fuoriusciti' di Forza Italia con la lista 'Viterbo Cresce', capitanata dal sindaco uscente sfiduciato Giovanni Arena. Sull'esito delle elezioni ha pesato la scelta di FdI - che aveva sostenuto la vice sindaca uscente Laura Allegrini, arrivata terza al primo turno - di indicare chiaramente che non non avrebbe appoggiato Troncarelli. Il centrosinistra sperava forse anche in un appoggio dei moderati schierati inizialmente per l'altro candidato, Claudio Ubertini, anche lui fuori al primo turno. Il coordinatore regionale della Lega, Claudio Durigon, aveva però allontanato questa ipotesi.

Frosinone resta al centrodestra. Riccardo Mastrangelo è infatti avanti col 54,38% delle preferenze, quando mancano 18 sezioni da scrutinare su 48, rispetto a Domenico Marzi, candidato del centrosinistra, fermo al 45,62%.