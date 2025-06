Roma, in auto sulla scalinata di Trinità dei Monti. Rimossa con un’enorme gru

Roma, 17 giugno 2025 – Come abbia fatto a imboccare la scalinata di Trinità dei Monti è ancora da capire. Tradito dal navigatore? Distratto (molto) alla guida? Ma c’è chi ipotizza anche un malore. Di sicuro non aveva alzato troppo il gomito (è risultato negativo all’alcol test). Fatto sta che un 80enne ha imboccato una delle scalinate più famose al mondo (quella che porta a Piazza di Spagna) restandoci incastrato con la sua auto.

La macchina incastrata sulle scalinate monumentali di Trinità dei Monti a piazza di Spagna

Protagonista della disavventura romana è un 81enne, che era alla guida di una Mercedes Classe A ed è finito fuori strada per motivi in corso di accertamento. Sul posto, intorno alle 4:30 del mattino, sono intervenuti i vigili del fuoco con una gru (per una spettacolare azione di recupero dell’auto) e con tavole di legno per rimuovere la vettura in sicurezza e non causare ulteriori danni ai gradini della scalinata.

Le operazioni sono andate avanti fino all'alba. L'anziano, non ha riportato traumi o contusioni. Sul posto anche la polizia locale di Roma che ha effettuato le verifiche del caso e ha denunciato l'uomo. Sottoposto ai test per la rilevazione di alcol l'81enne è risultato negativo.

La rimozione dell'auto incastrata sulla scalinata di Trinità dei Monti

Per fortuna non si sono registrati danni, per i quali sono necessari interventi di restauro, a seguito di quanto avvenuto nella notte sulla scalinata di Trinità dei Monti a piazza di Spagna. La scalinata è stata chiusa per consentire ai tecnici della sovrintendenza di effettuare i rilievi e verificare eventuali danni. All'esito dei controlli, a quanto si apprende, sono stati rinvenuti soltanto lievi segni di abrasione che potranno essere risolti con una ordinaria operazione di pulizia.

Sconcerto e stupore questa tra commercianti e turisti nella zona di piazza di Spagna. “Non è la prima volta che succede qualcosa di simile: già nel 2022 ricordo che un uomo percorse con la sua auto la scalinata di piazza di Spagna e fuggì prima dell'arrivo della polizia”, lamenta Lucia, residente in zona da 20 anni. “Servirebbero controlli più rigidi, e soprattutto qualcosa che delimiti la scalinata e impedisca questi episodi”, sottolinea. Una donna di passaggio in via del Babuino aggiunge: “Ho letto della vicenda questa mattina sui giornali. Sono sconcertata. Una scalinata del genere dovrebbe essere blindata. Non è solo un simbolo di Roma, è un patrimonio mondiale”. Per una coppia residente vicino piazza di Spagna, “è assurdo che un'auto riesca ad arrivare fin lì senza ostacoli. Cosa stiamo aspettando, che qualcuno si faccia male? Inoltre, non è la prima volta che accade un episodio del genere”.