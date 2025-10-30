Telefonata tra Sangiuliano e la moglie, Maria Rosaria Boccia indagata: sequestrato il file audio

Roma, 30 ottobre 2025 – Nuovo capitolo nella battaglia tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Dalle aule giudiziarie ai social, emergono nuovi reati e ulteriori filoni di indagine. L’ultimo in ordine di tempo vede Boccia accusata di interferenze illecite nella vita privata. Nel mirino della Procura di Roma è finita Boccia, in concorso con un giornalista. Non a caso nelle scorse ore il gip ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo del file audio relativo ad una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie dai profili social dell’imprenditrice e da una testata online campana. I file sono stati rimossi.

L'attività è stata svolta dai carabinieri nell'ambito di un nuovo procedimento avviato dopo un esposto dell'ex ministro della Cultura per fatti avvenuti ad agosto. Il prossimo 9 febbraio è intanto fissata l'udienza del procedimento che vede Boccia accusata, tra gli altri reati, di stalking, lesioni e interferenze illecite dopo un altro esposto presentato da Sangiuliano.

“Ieri sera ho subito l'ennesimo atto aggressivo da parte del sistema – attacca Maria Rosaria Boccia –. Mi sono stati per la seconda volta sequestrati i messaggi che Sangiuliano mi mandava e le registrazioni delle sue conversazioni che lui mi autorizzava a sentire e registrare dopo avermi chiamato con il suo dispositivo telefonico. Tutto materiale utile per la mia difesa rispetto alla 'famiglia' Sangiuliano. Materiale che oggi scotta solo perché l'ex ministro teme la verità. E come pare emergere dalle inchieste –conclude – nelle ultime ore fa pressioni per continuare a mettere me in cattiva luce. Tredici mesi fa non era buono come ministro oggi pare essere buono per la Campania”.