Crisi climatica, attivisti di Extinction Rebellion vestiti da Pinocchio bloccano il ministero dei Trasporti: “Benvenuti nel Governo dei Balocchi”

Roma, 23 ottobre 2023 – Protesta oggi a Roma di un centinaio di attivisti e attiviste di Extinction Rebellion che, travestiti da Pinocchio, ha bloccato l'ingresso del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre alcune persone si sono appese sui pali di fronte al palazzo srotolando due grandi striscioni. Indossando il proverbiale naso lungo del burattino di Collodi si sono incatenati agli ingressi srotolando uno striscione con scritto: "Crisi climatica: benvenuti nel Governo dei Balocchi", per denunciare "il negazionismo e le contraddizioni delle politiche del Governo".

Nel piazzale antistante è stato inoltre montato un grosso Pinocchio di cartapesta, seduto su due barili di petrolio mentre regge in mano la terra in fiamme. "In un'Italia dilaniata da alluvioni, incendi e siccità, negli ultimi mesi diversi esponenti delle istituzioni hanno rilasciato ripetute dichiarazioni pienamente negazioniste o atte a minimizzare gli effetti o le cause della crisi in corso", sottolineano gli organizzatori della protesta, aggiungendo: "L'azione di oggi mira infatti a denunciare le 'bugie' del Governo sulla crisi eco-climatica".

"Un'azione fortemente simbolica" ribadiscono gli organizzatori: "Abbiamo vissuto il luglio più caldo mai registrato, a cui è seguito l'agosto più caldo. E poi il settembre più caldo. Ma i ministri della Repubblica continuano a dichiarare che 'D'estate ha sempre fatto caldo' e che lo scioglimento dei ghiacciai è dovuto 'a cicli naturali'. Cos'altro si può dire, se non che stiano deliberatamente mentendo e ingannando i cittadini?".

