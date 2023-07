Laboratorio clandestino di armi scoperto ad Ardea: pistole giocattolo trasformate in ordigni letali

Ardea (Roma), 14 luglio 2023 – Trasformavano le pistole da ‘soft air’ in armi vere, alterandole a tal punto da poter sparare dei proiettili letali. È quello che avveniva nel laboratorio clandestino scoperto in un’abitazione di Ardea, vicino a Roma. Tre uomini gestivano il traffico di armi illegali, proprio nella città dove due anni fa un uomo si affacciò al balcone e iniziò a sparare sui passanti, creando una strage. Raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare, i tre complici sono accusato di porto e ricettazione di armi da sparo, oltre alla detenzione di munizioni.

Durante le perquisizioni domiciliari, nella casa di uno dei tre indagati è stato scoperto un locale adibito a officina laboratorio, munito dell’attrezzatura tecnica necessaria per ricaricare le munizioni e modificare le armi giocattolo, usate per il 'soft air', alterandole in modo tale da renderle in grado di sparare proiettili veri.

Nel laboratorio era custodito un vero e proprio arsenale, nascosto all'interno di un vano segreto ricavato nel muro. C’erano un chilo di polvere da sparo, 16 armi da 'soft air' alterate in grado di poter utilizzare munizionamento letale, 2 pistole artigianali, 13 silenziatori fatti in casa e parti di armi alterate. E ancora: munizioni di vario calibro e attrezzatura tecnica per la ricarica delle munizioni. Le armi sono state sequestrate e sono in corso accertamenti tecnici finalizzati a verificare un eventuale utilizzo in fatti di sangue che nell'ultimo periodo hanno interessato la Capitale.

Le armi trovate dai carabinieri

Le indagini coordinate dalla procura di Roma – che oggi hanno portato all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare – nascono da un controllo effettuato nel quartiere popolare romano di San Basilio da una pattuglia dell'Arma, impegnata nel quotidiano monitoraggio del territorio. A dare inizio all’inchiesta è stata un'auto con a bordo alcuni persone sospette che, una volta fermate e perquisite, sono state trovate in possesso di abbigliamento necessario al travisamento, tra cui passamontagna e guanti, tali da ipotizzare che fossero in procinto di commettere un grave reato.

Pedinati da militari in borghese, i sospettati sono stati tenuti d’occhio a lungo, fino a quando sono emersi gli indizi decisivi, che hanno confermato l'intuito dei carabinieri che lo hanno fermati a San Basilio. E hanno portato gli inquirenti sulle tracce di un uomo italiano incensurato, poi arrestato in flagranza di reato, gravemente indiziato di trasportare per conto di uno degli indagati le armi da

Ardea a Roma.

L’uomo è stato bloccato da una pattuglia mentre portava nella Capitale due pistole di provenienza furtiva con le relative munizioni, presumibilmente merce da recapitare ai clienti del laboratorio clandestino di Ardea. Altri quattro indagati – di cui tre raggiunto dall’ordinanza cautelare di oggi – coinvolti, a vario titolo, nel traffico di armi clandestine.