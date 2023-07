Andrea Purgatori, oggi i funerali alla Chiesa degli Artisti di Roma

Roma, 28 luglio 2023 – L’ultimo saluto al giornalista Andrea Purgatori è inizito alle 10 in piazza del Popolo, con una cerimonia alla Basilica Santa Maria in Montesanto di Roma. La famosa Chiesa degli artisti, dove sono stati celebrati i funerali delle personalità più importanti, accoglierà centinaia di persone attese alle esequie del 70enne, morto il 19 luglio per le conseguenze di un tumore ai polmoni.

Intanto ieri è terminata l’autopsia chiesta dalla famiglia per accertare le cause del decesso e determinare se sia stato curato in modo appropriato dai medici del Policlinico Umberto I di Roma, dove è deceduto. Bisognerà però attendere ancora per avere un quadro certo di quanto accaduto: ulteriori approfondimenti verranno eseguiti in un’ulteriore esame che si terrà il prossimo 6 luglio.

Sono passate centinaia di persone alla camera ardente allestita ieri in Campidoglio, in tanti hanno voluto rendere omaggio al giornalista che è stato anche saggista e sceneggiatore, premiato con il Nastro d’Argento (1991) e con il Globo d’Oro come miglior sceneggiatura della fiction ‘Il giudice ragazzino’ (1994). C’erano colleghi e amici, protagonisti del mondo della politica e dello spettacolo, ma anche tanti lettori delle sue inchieste i telespettatori dei suoi programmi tv. Tra i suoi reportage più noti, il grande lavoro di scavo e ricostruzione della strage di Ustica.