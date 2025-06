I misteri di Anastasia Trofimova: i viaggi, l’incontro con Kaufmann e le ultime drammatiche ore

Roma, 10 giugno 2025 - “È mia figlia: Anastasia Trofimova”. È l’ultimo colpo di scena nella misteriosa storia del duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma, dove una decina di giorni fa sono stati ritrovati i cadaveri di una bambina e della madre, quest’ultima in stato di decomposizione e nascosta in sacco delle spazzatura. Oggi sappiamo - e la procura capitolina conferma - che Anastasia aveva 28 anni ed era arrivata in Europa attraverso Malta, dove ha conosciuto tale Relax Ford - un americano sotto falsa identità, il suo vero nome è Charles Francis Kaufmann - sedicente produttore cinematografico.

A dare un nome a quella ragazza bionda che sembrava senza identità è stata una donna russa che, in una telefonata fatta alla redazione di ‘Chi l’ha visto?’, ha raccontato di avere riconosciuto il volto della figlia in quello scatto rubato da una telecamera che ritrae una ragazza bionda con il volto triste e la bambina tra le braccia, accanto a Francis Kaufmann, il presunto killer di Villa Pamphili. Un nuovo tassello nella ricostruzione investigativa che, probabilmente, non si conclude qui. Ad ogni passo avanti degli inquirenti, emergono nuovi interrogativi che rendono la vicenda un vero e proprio giallo. Ecco cosa sappiamo del delitto di Villa Pamphili.

Settemila chilometri dalla città russa di Omsk - capoluogo della Siberia e stazione della famosa linea ferroviaria Transiberiana - fino a Malta, dove secondo la madre era arrivata per studiare l’inglese. È il viaggio della morte di 28enne Anastasia Trofimova, che due anni fa era arrivata sull’isola maltese senza immaginare il destino che l’aspettava. E lì ha incontrato quello che due anni dopo sarebbe stato diventato il suo carnefice.

"La donna risulta entrata a Malta nel settembre 2023 utilizzando un passaporto con il nominativo di Anastasia Trofimova”, ha spiegato la Procura di Roma che sta lavorando al caso insieme all’Fbi e alla polizia Maltese.

Su cosa facesse nella vita Anastasia non lo sappiamo ancora. I suoi ex coinquilini l’hanno descritta come un genio dell’informatica: forse una hacker, aveva detto qualcuno nei giorni scorsi, aprendo scenari inquietanti visto la guerra informatica in atto da parte della Russia contro l’Europa. Ma poi ci sono altri dettagli, che in realtà sono strane coincidenze

La coppia è arrivata in Italia a fine marzo con uno strano viaggio in catamarano. Eppure entrambi avevano i documenti. Il 27 marzo, Kaufmann aveva contattato il titolare di una società di noleggio con conducente con il nome italiano Matteo Capozzi per avere il contatto di una società di charter a Malta. Dalle ricostruzioni, pare che la coppia abbia preso a noleggio un catamarano con cui ha raggiunto da Malta la costa della Sicilia. E poi da lì è arrivata, ma non si sa ancora se in treno o con un altro mezzo, fino a Roma.

Nel 2023 l’incontro con Relax Ford, un 46enne californiano che era sull’isola da un anno e mezzo. Un fantomatico regista, produttore cinematografico e titolare della Tintagel Films, la società che l’americano avrebbe aperto proprio a Malta. Forse l’aveva agganciata proponendole una parte in un film - così come aveva fatto con un’altra ragazza, che lo aveva raccontato agli investigatori - o promettendole una carriera nel settore. Fatto sta che alla polizia l’uomo aveva dato un altro nome: “Si chiamava Stella”.

Ed è proprio dal cinema che emergono delle strane coincidenze, dei casi di omonimia. Esistono altre donne che rispondono al nome di ‘Anastasia Trofimova’ nel mondo dello star system. La prima è una regista e documentarista russa, naturalizzata canadese, di 38 anni. Nota per per i suoi lavori in Ucraina, Siria e Iraq, nel 2024 ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia e al Toronto International Film Festival con la pellicola ‘Russians at War’: il racconto conflitto ucraino dal punto di vista dei soldati russi al fronte. Ma nel mondo del cinema ci sono altre due donne russe con lo stesso nome, entrambi direttrici della fotografia.

L’ultimo contatto di Anastasia con la madre risale al 27 maggio scorso. Si sono sentite in videochiamata e insieme alla ragazza c’era anche Kaufmann che le assicurava di essere una brava persona e di voler mettere su famiglia. Poi una mail del 2 giugno, nella quale la ragazza diceva di avere dei problemi con il suo compagno ma che stavano cercando di risolverli.

''Dov'è ora quest'uomo?'', ha chiesto la mamma ai giornalisti di ’Chi l'ha visto?’, visibilmente scossa. Alla donna erano arrivate le foto di lui con la bimba in braccio. Le ha mostrate al programma e ha anche fornito un dettaglio della figlia: il piede con il tatuaggio che corrisponde esattamente a quello mostrato dalla polizia.

Il nome della bambina trovata morta a Villa Pamphili è Andromeda, successivamente chiamata Lucia. “Presso l'ambasciata statunitense a Malta era stata avviata la pratica di registrazione della bambina con il nominativo di Andromeda Ford, nata a Malta il 14 giugno 2024. La comparazione delle impronte della vittima con quelle riportate sul passaporto consentirà di acquisire definitiva certezza in merito alla identificazione".

Quindi Andromeda-Lucia aveva quasi un anno quando è morta. Eppure quando il medico legale ha ispezionato il cadavere, e poi ancora durante l’autopsia, la piccola sembrava avere all’incirca sei mesi: forse era gravemente sottopeso, segno di una vita precaria e di grandi sofferenze.

È la domanda che in tanti a Roma si fanno: mamma e bimba potevano essere salvate? Soprattutto lo dicono le tante persone che nell’ultimo mesi hanno segnalato alle forze dell’ordine la presenza di quell’uomo “violento, spesso ubriaco” che si aggirava per Roma.

Prima insieme ad Anastasia e la bambina, così come dimostra la foto del riconoscimento. Lei con il volto triste e spaventato, lui con rivoli di sangue sulla faccia. Quella sera le forze dell’ordine erano intervenute e avevano chiesto i documenti all’uomo, ma non alla ragazza, nonostante lo stato alterato di Kaufmann e gli occhi spaventati di Andromeda, come hanno raccontato alcuni testimoni.

E poi ancora l’uomo solo con la bambina - probabilmente dopo avere ucciso la compagna - che si aggirava per il centro ubriaco. “La piccola in braccio, poi la appoggiava a terra, la metteva sui motocicli parcheggiati”. Lo ha raccontato a ‘Chi l’ha visto?’ una ragazza che ha chiamato la polizia.

Ancora una volta gli agenti lo hanno fermato, lui ha raccontato di essere stato lasciato dalla madre della bimba. Era ubriaco. Ma nessuno ha pensato a portarlo in questura per accertamenti. E quindi, ancora una volta, la vera domanda è: si potevano evitare questi due atroci femminicidi? Una domanda che purtroppo non troverà mai risposta.

"Bene l'indagine interna. Dobbiamo avere il coraggio di chiederci se abbiamo fatto tutto il possibile". Così Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale. "Ringrazio il Questore di Roma, Roberto Massucci, per aver disposto l'apertura di un'indagine interna. Una scelta importante, che conferma la volontà di non voltarsi dall'altra parte e di affrontare con serietà e trasparenza ogni interrogativo che un fatto così drammatico inevitabilmente solleva", prosegue Lucarelli.

"Di fronte a una tragedia come quella avvenuta a Villa Pamphili, la domanda più difficile, ma anche più necessaria, che dobbiamo porci è: abbiamo fatto davvero tutto il possibile? Abbiamo saputo cogliere i segnali, attivare gli strumenti giusti, mettere in campo tutte le risorse disponibili per proteggere una donna e la sua bambina?", sottolinea l'assessora.

"Non si tratta di cercare colpe, ma di mantenere aperta una riflessione lucida e costruttiva. Ogni evento così doloroso ci richiama a un margine di miglioramento che non possiamo ignorare. Oggi abbiamo l'occasione, e il dovere, di trasformare questo dolore in responsabilità concreta. Perché rafforzare la prevenzione significa anche avere il coraggio di capire se qualcosa può essere migliorato: investire nella formazione, potenziare gli strumenti operativi, consolidare le sinergie tra le istituzioni" , continua Lucarelli. "È questo lo spirito con cui abbiamo avviato la Cabina di Regia del progetto M.A.R.A.: un luogo stabile di coordinamento tra Roma Capitale, forze dell'ordine, Procura, ASL, Scuole e associazioni che gestiscono i centri antiviolenza, per mettere a sistema dati, strumenti e competenze. Solo così possiamo rafforzare in modo strutturale la rete di protezione, intervenire in modo tempestivo e non lasciare nessuna da sola", conclude Lucarelli.