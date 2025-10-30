Aldo Fabrizi e i 120 anni di un mito del cinema: viaggio nella ‘sua’ osteria con la nipote Cielo Pessione

Roma – Attore, sceneggiatore, regista, grande appassionato di cucina. Aldo Fabrizi avrebbe compiuto il primo novembre 120 anni. Al grande attore e autore cinematografico (ha firmato nove delle sue opere, e film come "Roma città aperta" restano scolpiti nella memoria di generazioni) Fabbrica di Roma, paese alla periferia della capitale, dedica un momento celebrativo il primo novembre con l'intitolazione di un ponticello.

Aldo Fabrizi in "Roma città aperta" e ne "I tartassati" con Totò

Un gesto simbolico per ricordare un curioso particolare: proprio qui, prima di intraprendere la carriera cinematografica, Fabrizi fece l'ambulante. Grande appassionato di cibi, Fabrizi frequentò in particolare l'osteria da Emilio di via Alessandria a Roma, gestito da Emilio Ceci e da sua moglie Italia, che a fine anno lasceranno l'osteria dopo oltre mezzo secolo di attività.

Cielo Pessione Fabrizi, la nipote del grande attore, a cui sono stati affidati il carteggio (memorabile quello con la pesarese Ave Ninchi) e l'archivio, ha visitato la storica osteria frequentata dal nonno. Abbiamo realizzato questa intervista esclusiva con lei e con l'oste Emilio.