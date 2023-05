Albino Ruberti rientra in Campidoglio: Gualtieri gli affida Risorse per Roma e Acea Ato 2

Roma, 30 maggio 2023 - Due nuovi incarichi per il ritorno di Albino Ruberti in Campidoglio. L'ex capo di gabinetto del sindaco dem Roberto Gualtieri guiderà anche la società Risorse per Roma oltre ad Acea Ato 2 (Ruberti, infatti, solo qualche giorno fa è stato nominato vicepresidente della società del servizio idrico della città metropolitana di Roma).

Il suo nome proposto proprio dal primo cittadino. Mentre il parere favorevole alla candidatura è stato espresso ieri mattina dalle commissioni congiunte Bilancio, Lavori pubblici Patrimonio Urbanistica.

Dal video choc alle dimissioni

L'ex capo di gabinetto di Gualtieri, dimessosi in seguito al video dello scandalo, immortalato in una lite furiosa a Frosinone in cui il manager urlava (rivolgendosi ai fratelli De Angelis: Francesco l’allora candidato del Pd e Vladimiro, broker assicurativo) "inginocchiati o ti sparo" , "Io li ammazzo... A me non me dicono 'io me te compro'", è stato nominato amministratore unico di Risorse per Roma, la società in house di Roma capitale che si occupa di patrimonio e urbanistica. “Frasi gravi, dimissioni accettate”, dichiarava Gualtieri.

Da qui le dimissioni di Ruberti (compagno della consigliera regionale dem Sara Battisti) soprannominato da chi gli ha lavorato a fianco Rocky per il carattere fumantino. Decennale la competenza tecnica del manager maturata nella pubblica amministrazione: da Zetema alla guida del gabinetto della Regione Lazio, e poi al Campidoglio con Gualtieri.

''L'amministratore unico De Santis si è dimesso con delle dimissioni irrevocabili e il sindaco le ha accettate - ha spiegato il dg Paolo Aielli - C'è quindi la necessità della nomina di un nuovo amministratore che è stato indicato dal sindaco in Albino Ruberti''.

"Bentornato"

''Bentornato. Siamo tutti molto contenti'', ha detto la presidente della commissione Bilancio Giulia Tempesta mentre il presidente della commissione Patrimonio Yuri Trombetti dopo aver ringraziato De Santis ''per il lavoro che ha fatto'' ha aggiunto di essere ''molto contento che arrivi Ruberti, un manager come lui saprà rilanciare Risorse Roma e farla diventare un braccio operativo dell'amministrazione comunale". La nomina di Ruberti è passata con i voti del centrosinistra e l'astensione di Fratelli d'Italia, mentre M5s e Italia Viva non hanno partecipato al voto.

L’affondo di M5s e Lista Raggi: "Doppio incarico inopportuno”

"A distanza di appena 9 mesi dalle sue dimissioni da capo di gabinetto, Albino Ruberti fa addirittura un bis di cariche e, dopo la nomina a vicepresidente di Acea Ato 2, ottiene anche quella di amministratore unico di Risorse per Roma. Una scelta, quella di Gualtieri, che appare ai più inspiegabile", dichiarano, in una nota, i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi, dopo la presa d'atto, da parte delle commissioni capitoline competenti della seconda nomina comunicata dai vertici capitolini. "Incomprensibile - secondo M5S e Lista Raggi - sia per evidenti ragioni di opportunità, a violenza verbale di cui Ruberti si è reso protagonista durante la famosa 'cena della discordia' con i fratelli De Angelis del 19 agosto scorso è oramai cosa nota, sia perché, a porla in essere, è lo stesso sindaco che lo aveva sollevato dal suo incarico a fronte di tutte le polemiche insorte a seguito dell'episodio".

"Che stessero litigando per questioni calcistiche, prima versione - continuano i gruppi capitolini - inerenti al vino, seconda versione offerta all'opinione pubblica, o per motivazioni più strettamente politiche nessuno potrà mai averne contezza. Quel che è certo è che Ruberti è rientrato prepotentemente nella scena politica capitolina, direttamente dalla porta principale. Con tanto di doppio, inspiegabile, incarico ai vertici di due tra le più importanti partecipate di Roma e per motivazioni francamente indecifrabili ed evidentemente conosciute solo da Gualtieri e dalla sua maggioranza". "La domanda da porsi a questo punto - secondo M5S e Lista Raggi - è la seguente: davvero il Pd non aveva altri candidati credibili per le due cariche affidate a Ruberti?".