La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Roma
RomaLancia feci sugli affreschi della Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma: denunciata una turista austriaca
10 set 2025
REDAZIONE ROMA
Lancia feci sugli affreschi della Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma: denunciata una turista austriaca

La 60enne è entrata nella chiesa e ha estratto dallo zaino una busta con gli escrementi. “Per fortuna erano protetti dal plexiglass’. Non si conoscono i motivi del folle gesto

La Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma

Roma, 10 settembre 2025 – Affreschi imbrattati con le feci nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Fermata una turista austriaca. La donna 60enne era entrata nella chiesa, si è fermata vicino all’altare e ha tirato fuori dallo zaino una busta contenente feci lanciandole contro alcune opere d’arte. È successo ieri in piazza della Repubblica, nel cuore della Capitale. 

Cosa è successo

Secondo quanto apprende l'Adnkronos, ieri mattina – in pieno Giubileo e con la basilica affollati di romani e i turisti – una donna ha imbrattato gli affreschi nella chiesa disegnata da Michelangelo, riferimento spirituale per le più importanti celebrazioni istituzionali dell’Anno Giubilare. Arrivata nelle immediatezze dell'altare, la donna ha tirato fuori dallo zaino la busta con le feci lanciandole contro alcuni affreschi. Al momento non si conoscono le cause dell’assurdo gesto. 

"Per fortuna le opere protette dalla plexiglass”

"Fortunatamente sono state prese di mira opere relativamente più moderne, quelle ad altezza uomo, e comunque conservate dietro al plexiglass", spiegano all'Adnkronos dalla Basilica. L'autrice del gesto, una 60enne austriaca senza fissa dimora, è stata identificata dai poliziotti chiamati sul posto e denunciata per danneggiamento di posti sacri e religiosi. 

