Roma, accoltella l’ex marito: l’anziana era in cura in un centro di igiene mentale

Roma, 25 luglio 2024 – Un’anziana ha accoltellato l’ex marito, ferendolo al collo, al petto, alla pancia e agli arti superiori. È successo in via Scribonio Curione, al Quadraro. La responsabile è una 73enne in cura presso un centro di igiene mentale, mentre la vittima è un uomo di 85 anni, che nonostante la fine del matrimonio si faceva carico di accompagnarla alle visite mediche. L’aggressione sarebbe stata anticipata da un raptus di rabbia.

Nella giornata di martedì, l’anziano si è recato a casa dell’ex moglie proprio per accompagnarla dal medico. A un certo punto, ha deciso di mettersi a riposare: in quel momento la 73enne si è avvicinata e ha cominciato ad accoltellarlo ripetutamente, evitando la carotide per appena un centimetro.

La vittima è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Casilino, dove è stato ricoverato in codice rosso, sebbene non in pericolo di vita. La donna è stata invece arrestata per tentato omicidio e si trova ora agli arresti domiciliari.