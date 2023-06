Roma, accoltella compagna incinta al settimo mese: fermato dopo la fuga

Roma, 26 giugno 2023 - Ha ferito al collo la compagna incinta di 7 mesi ed è fuggito via, ma è stato arrestato. Al culmine di una violenta lite ha accoltellato la donna, causandogli ferite non gravi per poi darsi alla fuga. È successo ieri, domenica 25 giugno a Roma, in via dei Due Ponti.

Autore dell'aggressione un cittadino tunisino di 42 anni che questa notte è stato rintracciato e fermato dagli agenti della Squadra Mobile. Vittima una donna di 32 italiana. Nei confronti dell'uomo, la cui posizione è ora al vaglio della magistratura, l'accusa è di tentato omicidio. Secondo le prime informazioni, la donna e il bambino sarebbero fuori pericolo. L’episodio, che poteva avere un finale ben più tragico, riporta alla memoria il barbaro femminicidio di Giulia Tramontano, la ragazza incinta di 7 mesi massacrata dal compagno Alessandro Impagnatiello che ha accoltellato mortalmente anche il figlio che Giulia aveva nel grembo.