A Roma un pino cade su tre ragazze, ricoverate in codice rosso

Roma, 18 agosto 2023 – Un pino di 20 metri è caduto in un giardino di via Recanati 125, quartiere San Basilio: tre giovani ragazze sono rimaste ferite. Le adolescenti sono state colpite dall’albero che sarebbe crollato all’improvviso alle 23 di ieri. Sono state trasportate in ospedale in codice rosso, la più piccola è ricoverata al Bambino Gesù, la 14enne all'ospedale Pertini e la più grande al policlinico Gemelli.

Le tre ragazze, al momento del fatto, si trovavano all'interno del cortile di alcune abitazioni. Sul posto gli agenti della Polizia Roma Capitale, appartenenti al gruppo Tiburtino, che hanno posto sotto sequestro l'area interessata.