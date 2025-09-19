Provincia di Foggia, destinazione d’eccellenza del turismo in Puglia

I dati ufficiali di Regione Puglia e PugliaPromozione per il 2025 confermano il ruolo centrale di questa terra nella crescita turistica regionale. Nei primi cinque mesi dell’anno, gli arrivi in Puglia sono aumentati del +19,1% e le presenze del +18,2% rispetto al 2024, con oltre la metà dei pernottamenti attribuibili a visitatori stranieri. La Capitanata contribuisce a questo andamento con un trend in crescita del +3,6% nelle presenze.

Il Gargano è il fiore all’occhiello del sistema turistico provinciale. Vieste si conferma la prima destinazione pugliese, con oltre 2,1 milioni di presenze nel 2024 e una crescita del +7,9%: numeri che testimoniano la forza attrattiva di una città che è ormai simbolo internazionale della vacanza in Puglia.

Ma la nostra Provincia è molto più di mare: le Isole Tremiti, la Foresta Umbra, i santuari del Gargano, i Monti Dauni con i loro borghi, e Foggia città con il suo patrimonio culturale e religioso arricchiscono un’offerta che permette di vivere la Capitanata in tutte le stagioni. Turismo balneare, naturalistico, culturale ed enogastronomico si intrecciano in un mosaico di esperienze uniche.

Accanto al turismo, la Provincia di Foggia resta protagonista in agricoltura e agroalimentare: grano duro, pomodori, olio extravergine e specialità locali che portano nel mondo il marchio di qualità della Capitanata. È proprio l’incontro tra enogastronomia e ospitalità a rappresentare una delle leve più potenti per rafforzare l’identità turistica del territorio.

La Provincia di Foggia è un luogo che accoglie, affascina e sorprende. Una destinazione d’eccellenza che contribuisce con orgoglio alla crescita della Puglia e dell’Italia intera.