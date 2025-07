Monti Dauni, l’altra Puglia che incanta

Un territorio formato da 29 borghi – Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Deliceto, Faeto, Lucera, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant’Antonio, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Sant’Agata di Puglia, Troia, Volturara Appula, Volturino – ciascuno con la propria anima, le sue peculiarità e un’anima contadina che non smette mai di raccontare.

Qui trovi borghi arroccati che custodiscono rocche medievali e chiese illuminate dalla devozione locale. Scoprirai il Monte Crispignano, con i suoi boschi sommersi di rovere e le sorgenti che danno vita al Frugno, e il Monte Cornacchia, vetta più alta della Puglia, vera terrazza sul mondo. Uno scenario naturale che alterna faggete, tratturi millenari e torrenti limpidi: autentici santuari della biodiversità.

Ma i Monti Dauni sanno anche innovare. Le comunità locali stanno facendo rinascere il turismo sostenibile, puntano all’agricoltura biologica, ai cammini lenti, e recuperano la cultura come valore aggregante. È una rinascita consapevole, che parte dal basso per guardare al futuro con orgoglio.

“La Provincia di Foggia crede fortemente nei Monti Dauni e nel valore strategico del nostro entroterra,” sottolinea il Presidente Giuseppe Nobiletti. “Ogni borgo è un patrimonio da coltivare: innovazione e tradizione devono camminare insieme: qui si costruisce un equilibrio vero tra sviluppo e radici, per ridare speranza e possibilità alle nostre comunità.”

In questa parte d’Italia non serve gridare per farsi ascoltare. Basta accendere luci nei centri storici, aprire porte di laboratori artigiani, far parlare le storie, i saperi, i sapori: formaggi, legumi, pane, salumi. I Monti Dauni hanno già le gambe per camminare, serve un passo deciso verso un futuro possibile.

Vieni a scoprirli: passeggia tra boschi e tratturi, partecipa a sagre ed eventi, lasciati sorprendere dalla spiritualità dei luoghi sacri, assapora un territorio che innova nel rispetto delle proprie radici.

Monti Dauni: ascolta il silenzio, senti la vita. Provincia di Foggia – al fianco dei territori, al fianco delle comunità.