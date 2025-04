Foggia, meraviglia nascosta d’Italia

C’è un’Italia che non ti aspetti, fatta di paesaggi selvaggi, borghi sospesi nel tempo e luoghi sacri che parlano all’anima. È la provincia di Foggia, cuore autentico del Mezzogiorno, dove ogni angolo racconta una storia e ogni scorcio riesce a sorprendere.

Tra mare e monti, un paesaggio che emoziona

Dalle spiagge bianche del Gargano alle cime tranquille dei Monti Dauni, la Capitanata si presenta come un mosaico variegato di bellezze naturali. Lungo la costa adriatica, località come Vieste, Rodi Garganico e Peschici incantano con i loro centri storici a picco sul mare e atmosfere sospese, mentre nell’entroterra, borghi in pietra come Bovino, Sant’Agata di Puglia o Alberona si arrampicano tra colline silenziose e verdi, raccontando secoli di storia.

Luoghi di fede e patrimonio dell’umanità

Il viaggio in provincia di Foggia è anche un percorso spirituale. Ogni anno milioni di pellegrini si dirigono a San Giovanni Rotondo, attratti dalla figura di Padre Pio e dal suo santuario. Poco distante, a Monte Sant’Angelo, la grotta di San Michele Arcangelo, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità UNESCO, unisce misticismo e storia, diventando punto di riferimento per i cammini religiosi del sud Italia.

Foreste, sentieri e silenzi da ascoltare

Per chi cerca la natura nel suo stato più puro, la Foresta Umbra, nel cuore del Gargano, offre un ecosistema straordinario: una riserva UNESCO che custodisce biodiversità e sentieri immersi nel verde. Anche i Monti Dauni, meno noti ma non meno affascinanti, invitano all’esplorazione lenta: qui, tra boschi, tratturi e panorami incontaminati, il tempo sembra rallentare, lasciando spazio all’ascolto della terra.

Città vive e cultura popolare

Non mancano i centri urbani, ricchi di storia e identità. Foggia, capoluogo dinamico e crocevia di culture, insieme a Lucera, San Severo, Cerignola e Manfredonia, conserva un patrimonio architettonico, artistico e gastronomico tutto da scoprire. Qui la cultura si respira nelle piazze, nei mercati, nelle tradizioni e nei sapori di una cucina autentica e generosa.

La voce delle istituzioni: un impegno per il futuro

A farsi portavoce della bellezza e delle potenzialità del territorio è Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia, che sottolinea l’importanza di superare stereotipi e raccontare il vero volto della Capitanata: “La nostra provincia è un concentrato di bellezza, storia e identità che troppo spesso viene raccontato solo attraverso stereotipi e cronache negative. La Capitanata è molto di più: è un territorio che chiede solo di essere conosciuto per ciò che realmente è, un luogo di accoglienza, di cultura, di straordinaria ricchezza paesaggistica e umana. Il nostro compito è quello di valorizzarla, di promuoverla e di restituirle la visibilità che merita, perché la provincia di Foggia è un patrimonio dell’intera nazione”.

La provincia di Foggia non è solo una meta: è un invito alla scoperta, un viaggio che sa lasciare il segno. Sta a chi vi arriva scegliere con quali occhi guardarla.