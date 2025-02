Bivona protagonista a Sanremo: eccellenza siciliana tra cultura, turismo e gastronomia

In occasione del primo appuntamento del format Sicilia che meraviglia all’interno dello spazio Living Garden Hub a Sanremo, il Sindaco di Bivona Milko Cinà ha avuto l’opportunità di presentare la straordinaria bellezza del suo territorio, un gioiello situato tra Agrigento e Palermo, incastonato tra i monti Sicani e i fiumi Sosio e Magazzolo.

Durante l’incontro, il Sindaco ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere il turismo e valorizzare il patrimonio culturale di Bivona, un’area ricca di storia e tradizioni ancora poco esplorate dai viaggiatori. Uno degli elementi più distintivi del territorio è la pesca di Bivona, un frutto unico al mondo grazie alle particolari condizioni climatiche e del suolo che ne esaltano le proprietà organolettiche.

“La nostra pesca è un prodotto IGP, riconosciuto dall’Unione Europea, e rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia locale. È un frutto che si distingue per qualità ed eccellenza, trovando spazio nei migliori ristoranti e hotel di lusso” ha dichiarato il Sindaco Cinà.

L’importanza della pesca non è solo economica ma anche culturale. La sua produzione coinvolge intere generazioni, garantendo la continuità di un settore che dà lavoro a numerose famiglie del territorio. Inoltre, si sta investendo molto sull’innovazione e sulla formazione delle nuove generazioni, affinché l’agricoltura continui a essere un motore di sviluppo sostenibile.

Uno degli eventi più attesi per celebrare la cultura e le tradizioni locali è la Sagra della Pesca di Bivona, che quest’anno si terrà il 9 e 10 agosto. “Si tratta di un evento che va oltre il semplice folklore: è un’occasione per degustare piatti straordinari a base di pesca, preparati da chef rinomati, e per immergersi nella cultura e nell’ospitalità del nostro territorio” ha affermato Cinà, invitando tutti a partecipare.

Bivona offre un’ampia gamma di attività turistiche, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore autentica e indimenticabile, valorizzando il contatto con la natura e la storia locale. La città sta lavorando attivamente per il potenziamento del settore turistico attraverso una strategia di collaborazione con i comuni limitrofi. Un esempio significativo è il Museo Diffuso dei Sicani, un progetto finanziato dall’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia, che offre 25 esperienze interattive per i visitatori, consentendo loro di esplorare le meraviglie del territorio in modo dinamico e coinvolgente.

In chiusura, il Sindaco ha ribadito l’importanza di scoprire e vivere il territorio di Bivona, un angolo di Sicilia che merita di essere conosciuto e apprezzato da un pubblico sempre più ampio.