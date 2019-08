Roma, 23 agosto 2019 - Faccia a faccia Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio all'ora di cena. Se son rose fioriranno, si dice, ma ancora sono tante le spine sulla trattativa tra Pd e M5S. Mentre i travagli interni ai due partiti sembrano non sopirsi, il dialogo tra il capo politico dei Cinque Stelle e il segretario dem parte in salita, ma c'è un passaggio cruciale che potrebbe spianare la strada a un'intesa più concreta, il fatto che i due si sono ritrovati allo stesso tavolo, si sono guardati dritti negli occhi. I due leader si sono parlati lontano dai riflettori, in un luogo top secret. Un invito a cena, si potrebbe dire, con un piatto unico nel menu, la questione del nome del premier, che il leader M5S indica in Giuseppe Conte, premier uscente, che dovrebbe essere rilanciato in chiave Conte-bis. Senza quello strappo, quell'uscita di scena, quel percepibile cambio invocato da Zingaretti e riassunto nella richiesta, che suona come slogan, di favorire con nomi nuovi la nascita un "Governo di Svolta". Lo stesso Beppe Grillo, del resto, aveva rilanciato proprio l'Avvocato del popolo, come il viatico per aprire la strada all'inedito governo giallorosso.

Siamo di fronte all'aut aut, un presupposto che potrebbe essere mal digerito dal segretario del Pd, ma su cui i grillini pare non abbiano intenzione di cedere. Dall'una e dall'altra parte i sospetti sono numerosi, soprattutto quando scoppia il giallo sul faccia faccia da tenersi nel week end, prima fatto trapelare dal Nazareno con un semplice "ci stiamo lavorando" e poi smentito dalla base pentastellata con un "niente in programma". Poi colpo di scena, i due leader si vedono a tarda sera, all'ora di cena, e non è detto che, tra i nodi da sciogliere, non ci sia proprio quello di un secondo forno, che potrebbe essere riacceso anche a stretto giro, come lascia presagire Alessandro Di Battista. Ma in questa cena immaginaria c'è anche la seconda portata, quella tosta. Potrebbe essere lo scoglio annoso del taglio dei parlamentari, ormai al fotofinish, che i grillini vorrebbero subito, per incassare immediatamente "la prova provata" di un accordo che regge, e incassare subito un risultato che ripaghi di altri rospi da ingoiare, mentre il segretario Pd sulla questione è prudente, vorrebbe ridiscutere la questione dolorosa dei tagli nella cornice di una più ampia riforma in chiave elettorale. La cena è tuttora in corso e non trapelano indiscrezioni, ma sul taglio delle poltrone sembrano profilarsi aperture, così come sulle ipotesi relative alla manovra, che si preannuncia dolorosa.